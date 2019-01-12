Encore唱13首！學友跳足全場：證明我係得

「歌神」張學友歷時兩年的巡迴演唱會，終返回最終站香港，他於頭場《A CLASSIC TOUR學友‧經典-香港站‧再見篇》，同Fans玩「Kiss Cam」小遊戲，勝出幸運兒可得到一份特別禮物，而得獎結果就於學友唱經典情歌《你的名字我的姓氏》中公布，學友臨唱畢《你》時，台上電視機及舞台面同時投射出得獎情侶，隨即獲學友送贈有親筆簽名兼寫上祝福語的「錫錫相」，剛巧撞正女Fans正日生日，由學友帶領全場大合唱生日歌向她送上祝福。



然後學友再問全場Fans演唱會好睇？問完他膽怯話：「問呢個問題其實好冒險，但今次同團隊都出咗120分努力，希望大家鍾意睇，同時又可以發掘到自己潛能，有諗過就嚟6張嘢（60歲）做唔做到㗎？但嚟到219場就證明我係得嘅！畀我做到一生做得最好嘅事，之後我會繼續努力。」學友又向Fans承諾之後會再帶來另一演出、甚至或會帶着表演衝出香港，說畢便向Fans鞠躬，全場Fans即拍爛手掌！



跳足全場



學友接着唱出金曲《愛是永恆》及《祝福》，唱《祝》時有多位身穿宮廷服的Dancer出來跳舞，而學友更同其中一位女Dancer「挑機」跳舞，自嘲快將「登六」的學友喺成個騷簡直由頭跳到落尾，非常精彩！



Encore唱足13首



於Encore環節，學友換上終極銅色燕尾服唱出以多首經典歌串連起來的Medley，其中唱到第一首歌《用餘生去愛》時，升起舞台的螢光幕上播出學友同幾位已經離世藝人照片，包括有張國榮、羅文、梅艷芳、黃霑、柯受良等人合照，用歌向他們致敬。然後繼續Medley接連唱出《心如刀割》、《離開以後》、《一千個傷心的理由》、《只想一生跟你走》、《我等到花兒也謝了》、《分手總要在雨天》、《吻別》、《每天愛你多一些》、《李香蘭》、《Amour》、《情已逝》，唱到最後一首《如果．愛》時，現場化身成嘉年華場面，學友被眾小丑加冕皇冠及大袍後，手執氣球向Fans道別。



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