東方日報C1：老公被鬧渣男！周勵淇接受過去

藝人周勵淇（Niki）上月宣布下嫁育有一子的內地男星傅浤鳴，卻分別遭網友冠以「小三」及「渣男」之名，又傳奉子成婚。Niki昨日現身活動時否認傳聞，表示已接受老公的過去，不會為他被指「渣男」而多作解釋，亦不介意繼母身份。



39歲的周勵淇上月17日突爆婚訊，宣布與傅浤鳴已婚。傅育有一名8歲兒子，2017年3月才離婚的他，同年6月即被拍得跟Niki相聚，女方被傳是第三者兼奉子成婚。昨日是Niki婚後首度現身公開活動，見她左手無名指戴有鑽石戒指。



擔心影響小朋友



Niki透露不會在港補擺喜酒，因不想大搞才選擇旅行結婚，稍後會分批請朋友食飯，她強調：「我一直以來都鍾意低調，入行到依家都係，唔會特別去講，想留番私人空間。」問到是否有孕？她笑着否認：「冇，你睇我個肚。（傳你奉子成婚？）有好多唔同版本，乜都好，都係大家揣測，我話畀大家知唔係，幾時有唔知，順其自然，但暫時唔會生住。（因為對方已經有個仔？）唔關事，因為我想享受二人世界，而且我有工作，冇諗住咁快，慢慢先。（你係高齡產婦，唔慢得喎？）我明大家為我心急，時間同年齡係限制，但我唔想因為咁而去做，大家畀多一年時間我。（會唔會考慮雪卵？）依家雪同一年後冇乜分別，唔需要，只要調理好身體。」



問到與繼子相處及其繼母身份，Niki不欲多談：「唔好透露太多，因為牽涉到人哋嘅小朋友。（依家變咗係你嘅小朋友？）留番啲私生活畀我哋。（多咗個繼母身份？）冇乜所謂，唔想特別去講，影響到小朋友就唔好。（介唔介意繼母呢個身份？）身份冇乜所謂，

係佢（傅浤鳴）嘅過去，點都好我會接受，同佢一齊嘅時候已經知道佢嘅過去。（見過佢嘅小朋友？相處OK？）嘻嘻，OK嘅。」



兜路避追訪



對於被指是小三，她指兩人由拍拖到結婚都是一年內的事，並說：「肯定唔係（第三者）。（有冇因為傳聞唔開心？）唔多唔少都有，唔可以一一解釋，唔係就唔係。（老公為你抱不平？）有，男人未必適應到，佢想幫我澄清，我叫佢唔使咁勞氣。（網友話你老公係『渣男』，你使唔使為佢抱不平？）唔係，好難控制，講都冇用，好多嘢唔知點講。不過呢件係開心事，有好多唔好嘅聲音，呢個預咗，冇所謂，結婚係開心事，唔會畀呢啲嘢影響。（婚前有冇為傳聞而擔心？）佢係結過婚有小朋友，我咁大個人又接受咗呢件事，所以冇咁大反應。（咁快結婚，了解清楚未？）大家舒服就結婚。（老公邊方面吸引你？）我鍾意就得，大家夾囉，舒服就OK，唔使諗太多。」問到老公改名，是否怕被起底？Niki代為否認，稱他已改名一段時間。



出席活動後，Niki在助手及數名粉絲跟隨下乘七人車離開，為避開記者追訪，其座駕不停在灣仔及金鐘一帶兜圈，兜了約15分鐘後駛回灣仔一間餐廳外落車，英皇高層Mani在門外迎接。她逗留個多小時後離開，Niki上車後，尾隨的私家車慢駛，助她甩身。同場亦見內地歌后韓紅，她與數名工作人員步出餐廳準備抽煙，發現記者即折返店內。



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