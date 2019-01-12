開完巡唱即轉工？怪獸@五月天加盟電競隊

剛完成巡唱的台灣天團五月天，其團長怪獸即加入《傳說對決》職業戰隊TXO擔任新精神領隊，他的拍檔阿信更贊助自家潮牌設計師為戰隊打造全新戰服，怪獸透露平常空閒時就愛打團戰，他說：「比自己單打獨鬥，一起打拚的感覺更好，因為我在五個人團隊裏很久，對於五人戰略遊戲特別着迷也蠻上手的。」自我約束很強的怪獸，即使着迷手遊，卻不瘋狂，他說：「自我約束蠻重要，也會想玩一直玩一直玩，就像練結他練久了，你也要站起來走動休息一下，玩遊戲也是，調配得好身心靈都可放鬆。」



提及和戰隊的淵源，因五月天在頒獎典禮演唱而結緣，怪獸甚至到他們宿舍拜師學藝，他說：「我知道他們有在彈結他，所以特別帶我的技師去，教他們彈結他，他們教我玩遊戲。」與這群年輕人朝夕相處，他渾身充滿戰鬥熱血，他說：「我從來沒有做過這樣的事情，可以跟一群年輕人在遊戲裏為夢想努力。」玩出好成績的怪獸，這次更受邀加入職業戰隊的大家庭，他開心地笑說：「人家說3年會有一個代溝，已經算是鴻溝了，謝謝這個遊戲，讓我們可以跨越這個鴻溝，除了成為遊戲裏的戰友，也成為很好的朋友。」



----------------------------

東網巨星開咗ig喇，大家快啲follow啦！

https://bit.ly/2JjSVcr

