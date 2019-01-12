王祖藍自認好狠心　為呢樣嘢唔理囡囡

剛「升呢」做爸爸的王祖藍到新城電台接受薛家燕訪問，談及愛女Gabrielle即大讚好乖，似自己鍾意瞓覺，夜晚最多起身兩次，所以同老婆李亞男（Leanne）都有覺好瞓：「同埋又有陪月姨姨幫手，係Leanne有時會起一次身，但之後都會瞓番。（依家最叻幫囡囡換片？沖涼？）最叻係唔理佢！餵奶都有嘅，但換片就冇，真係唔好理啦！又陪月、又阿媽、又老婆，咁多個女人睇住，佢啲骨好似軟腍腍，敢抱佢，但好似連掃風都唔啱手勢，佢哋點睇我做都唔順眼！」



愈大愈似老婆安心晒



講到Gabrielle的樣子，祖藍開心指大部人都話似老婆，尤其是對眼：「係一個好消息！佢開頭未收水就好似成日水腫嘅我咁，一收水就精緻晒！（日日都黐住囡囡？）冇㗎！唔理佢㗎！唔好成日畀佢黐，黐死夜晚就會喊住扭計，有時我都好狠心。」他表示之後未必會做「炫娃爸爸」，要睇當時心情，順期自然不會刻意。



最怕囡囡畀人改花名



日前39歲生日的祖藍指囡囡就是今年的最佳禮物，希望囡囡腳頭好帶挈首部執導的賀歲片創佳績：「今年有成5、6部賀歲片，所以都非常緊張，但同時都要有信心，我哋特別在係有歌舞元素。」對於生日願望，慈父上身的他希望Gabrielle能健康成長，問到囡囡改好中文名？祖藍笑謂未諗好：「可能最後好求其改一個，都係自己諗，最緊要唔好畀人改到花名。」



----------------------------

東網巨星開咗ig喇，大家快啲follow啦！

https://bit.ly/2JjSVcr

