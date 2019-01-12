【傷病困擾】張學友巡唱香港站做少呢樣嘢

「歌神」張學友由今晚起共舉行15場《A CLASSIC TOUR學友‧經典-香港站‧再見篇》，大會於頭場騷後設訪問環節，主持人李浩林以華人歌手開最多場次演唱會來介紹學友出場，以全黑打扮現身的他為養聲，一次過接受所有媒體採訪。



學友指於台上自認緊張是真實的感覺，同時又覺得好大壓力，故搞到免疫系統變差：「對上一站高雄站都有少少唔舒服，所以今次帶住唔舒服，又扭到條腰，大家見唔到我慣常嘅90度鞠躬，因為後面仲有14場，都想小心啲。（腰痛情況如何？）都OK嘅，本來都想睇醫生，但情況向住好嗰邊去，所以就唔想睇，頭先跳都OK，冇好大問題，又加上瞓覺瞓得麻麻地啫！」



食完藥有啲暈



問到可有醫生在場Standby？學友笑謂沒有如此嚴重，但之前都有問定醫生拎預防流感藥，亦有食藥打底：「食完有啲暈，不過冇大影響。（驚影響演出？）梗係驚，呢次開嘅好處係做得耐咗，試過好多唔同問題，都了解大概有幾大影響，所以係可以控制到。」



冧認大女係歌迷



講到大女張瑤華有現身撐場，而且全程都超投入，學友聞言冧指阿女是自己歌迷之一，問到可會叫阿女上台一同表演？學友即決絕Say No，十分爆笑！他繼而大爆阿女都有捧自己好多場演出，追問到家人會否擔心他的身體狀況？他坦言：「佢哋都會問，開演唱會係需要好多體力，都會擔心，但會盡力做完佢，覺得應該OK，今日開騷都唔太辛苦。」



再次澄清唔會封咪



提到有傳巡迴後學友會封咪，他借機會再次澄清：「絕對冇啲咁嘅事，喺台都講咗幾次，我都唔知係咪啲主辦自己放出去！但我真係好鍾意喺台上表演，自己都唔係咁鍾意退休呢件事，希望可以喺唔同時間發揮唔同嘅嘢，就好似之前都唔知自己仲跳得。」中途有少少聲沙？學友承認唱慢歌時有發生狀況：「前段有，我諗啱啱返嚟聲未完全開，二嚟啲音響未較得啲聲好好，大家都要時間適應，覺得唱慢歌未如理想，反而唱快歌就冇乜嘢。」



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