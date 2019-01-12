老貓燒鬚！志村健玩鹹趣人肉被褥過火捱轟

68歲日本老牌諧星志村健扮演的笨蛋殿下，多年來受到歡迎，日前播映新春特輯《志村健的笨蛋殿下》，卻遭到網民狠批侮辱和蔑視女性。



該集其中一個趣劇講志村健飾演的笨蛋殿下，嫌天氣寒冷用普通被褥瞓唔着，其手下就提議用「人肉被褥」，找來8名穿水着的女子充當「肉被團」。4名水着女首先躺在床上，然後志村健瞓在水着女的身上，另4名水着女就趴在志村健身上，讓志村當被冚，志村立即大叫「暧笠笠」露出一副冧樣。不過節目播出後，網民狠批該趣劇侮辱和蔑視女性，完全笑唔出，令人反感。其實，《笨蛋殿下》向來以鹹趣掛帥，女演員經常要袒胸露事業線，今次在合家歡時間播出引來極大反響，看來製作人要重新檢討創作方針。



另外，該集請來重磅級女諧星渡邊直美客串扮演女燈神，她和志村健圍着毛巾浸露天溫泉，但卻溫泉太少水，突然溫泉狂噴水，將兩人由頭噴到落腳變落湯雞，場面搞笑。

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