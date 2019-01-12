米蘭晒功夫！甄子丹處男下海行Catwalk

「宇宙最強」甄子丹拍過好多電視同電影，不過入行多年嘅佢竟然未試過行時裝騷，呢個第一次終於喺米蘭發生咗，佢仲以首位華人身份為國際品牌以壓軸行騷，認真威到盡！



雖然係首次上天橋，不過見慣大場面嘅子丹心情一啲都唔緊張，事前仲同太太汪詩詩周圍吃喝玩樂，佢哋仲喺艾曼紐二世拱廊（Galleria Vittorio Emanuele II）對打晒功夫，引嚟唔少途人嘅注目。



於時裝騷中，子丹與太太汪詩詩恩愛地踏上紅地氈接受當地媒體訪問，期間子丹表示心情非常雀躍，於台上壓軸登場嘅佢，以一身閃銀服飾現身氣勢壓全場給現場觀眾驚喜，包括名人Paris Hilton也是座上客，最後在一片歡呼聲中與設計師Philipp一起出來謝幕。



Philipp表示十分欣賞子丹的電影，兩人碰面談天說地，更發覺兩人也是創意爆燈的人、惺惺相惜。他更說子丹是亞洲的英雄人物，期待在英雄系列電影看到他的出現。更談下很多合作大計，應該今年還有更多合作動向。



----------------------------

東網巨星開咗ig喇，大家快啲follow啦！

https://bit.ly/2JjSVcr

