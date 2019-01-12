洪永城夢中告別　張衞健為愛願放棄做大軍閥

尋晚《大帥哥》大結局喇！唔知大家有冇依依不捨嘅感覺？話晒張衞健要再出山拍劇，不知要等到可年可月可日，而佢都講過：「要沉澱吓，睇睇有冇機會先！」希望真係仲有機會喺公仔箱見到佢啦！



張衞健洪永城講出真心話



講番尋日嘅劇情，一開場張衞健叫晒昇威鎮嘅鎮民嚟公審洪永城，完全係佢一場Solo戲，「一輪嘴式」嘅對白，網民都話消化唔切，不得不佩服佢嘅記憶力，同埋講出嚟嘅對白字正腔圓！後來Dicky同洪永城及蔡思貝入咗一間教堂，張衞健和洪永城用手槍以「俄羅斯輪盤」方式對決，輪流一人開一槍，向蔡思貝講出真心話，當洪永城開最後一槍時，先知原來張衞健冇入子彈，一直當佢兄弟，全心全意保護佢。但洪永城未有領情，即刻逃離教堂。



後來蒙大帥喺昇威鎮大開殺戒，當李嘉同張衞健抗敵時，洪永城及時揸軍車出現，並叫張衞健一聲「大哥」，洪永城同張衞健一路追殺蒙大帥，將手榴彈投去蒙大帥所坐的軍車，最後洪永城犧牲咗，洪永城喺夢中向張衞健告別。



蔡思貝離張衞健而去



蒙大帥一死，張衞健最後統一南海四鎮，成為大軍閥。蔡思貝因為唔想做大帥夫人而坐船離開，而張衞健就踩單車追蔡思貝，後尾仲跳埋入河上船，張衞健向蔡思貝講甘願為她放棄大帥哥之位，唔要權唔要錢唔要勢，佢仲表白：「人魚王子會一直拖着人類女仔隻手，直到永遠，信我。」網民大讚呢幕令人感動到喊！一路將「誰大誰惡誰正確」掛喺口邊嘅大帥哥，最後都選擇咗愛情。



而尋晚張衞健都同一班大帥哥嘅演員飯敍睇大結局，其中簡淑兒就變咗小粉絲張衞健拎合照，佢喺ig上載合照話：「等到慶功宴先敢問影合照，當小fan有得同偶像同劇 。」

