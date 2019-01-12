踩車跨5國！麥明詩唔怕M到：冇食藥避

藝人麥明詩及潘梓鋒早上到山頂出席單車騎行慈善籌款啓動儀式，活動後他們即出發，途經中國、越南、老撾、泰國及柬埔寨五個國家，為期27日踩單車行程約2500公里。TVB藝人陸浩明、朱智賢、謝東閔、衛志豪及阮兒特別到場打氣，陸浩明代表馮盈盈送上一萬元資助，另外又送上《#後生仔傾吓偈》一眾朋友的打氣說話。



自認唔係豬隊友



明詩表示今日會先由山頂踩落中環，之後再上港珠澳大橋正式出發，直言今日特別叫了父母及親朋好友撐場：「擔心有咩冬瓜豆腐！全程應該係老撾最危險，媽咪話有山賊，而且嗰邊啲路唔熟，其實上斜坡就一定完成到，係擔心有其他車，會出意外。（你會唔會拖累其他隊友？）之前有訓練過，知道自己唔係。」



唔怕撞正生理期



明詩透露每日要踩100至130公里，踩足六至八小時：「體能上係辛苦過拍劇，但心靈會好清靜，好專注做一件事。（對自己體能有冇信心？）其實冇乜，所以都有問定哥哥意見，帶定好多藥。（撞正生理期點算？）係呀！尋日都叫媽咪專登幫我執番啲衛生用品，我冇特登去食藥避，因為唔想因為咁影響生理周期，嗰幾日可能攰啲，會食多啲嘢，會頂硬上，靠啲男隊友畀鼓勵我啦！」



否認戀胡健燊



講到近日跟單車教練胡健燊傳出緋聞，明詩笑言對方並非緋聞男友：「只係練車拍檔同恩師，好尊重佢。」而明詩父母都在場，問是否可順便見家長？她說：「教練只係踩香港一段，媽咪話想叫埋佢一齊去，睇下佢點囉！（使唔使每日報平安？）冇咁樣，但我有咩問題都會問佢，佢係運動員有好多竅妙。」