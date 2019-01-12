句句真摰！洪永城親筆寫給張衞健的信

昨晚《大帥哥》播出大結局，在劇中飾演馬炭的洪永城由忠變奸，再由奸變忠，最後犧牲性命，與蒙大帥同歸於盡。在劇中與張衞健有大量對手戲的他，坦言在張衞健（Dicky）身上學會毅力，做事追求極致，更自爆拍《張保仔》時是模仿Dicky，但自愧四成功力都沒有。



洪永城在社交網上載跟張衞健合照，還親自撰寫一封信給對方，多謝一路以來的帶領，感情真摰動人，更謂張衞健就是他心目中的最佳演員。



全文如下：



張衛健大哥：



大哥，你成功了！



記得剛開始拍攝《大帥哥》時，言談間得知你的冀盼 - 做一套老少咸宜的劇集。與你所願的，播出後，成為城中熱話。「久違了一家人、一起看同一部電視、坐在同一沙發上、一起討論、一起感動⋯⋯」。當中，所有製作團隊、演員、編劇以及擔當靈魂人物的你確實造就了這家傳戶曉的劇集。我知道對你來說，這些都比獎項來得重要。



自爆拍張保仔模仿張衞健



其實尚未與你合作，你的大名和事蹟早已紅遍電視城。一個半月連續拍西遊記而不回家、要家人為你帶來替換的內衣物、每朝早0600需要兩位劇務大哥抬你上車到拍攝場地，直至2800 依然需要抬你返回電視城，如是者，連續幾個月......聽說有次，坐船前往西貢小島拍攝，你大字形的睡姿躺在船上，化妝師替你貼孫悟空的面毛，因為太專心，暈船嘔吐在你臉上。也有一件事可能連你也不知，以我印象只跟一個媒體提及？拍攝張保仔的時候，其實我是模仿你的，以你出演的孫悟空借鑒，希望做到生動活潑中不失霸氣。腦海回想，再親身於現場見證你的演出，我自覺真是遙不可及，自愧不如，四成功力都沒有。



教曉做人要有毅力



過去兩個月，城中熱話都離不開大帥哥，許多對你的讚美，很厲害的演員等等。經自我審視，倒問自己，你是否真的那麼勁？反思過後，你的確是我認識的演員中處理戲裡戲外最好的一人、要知道作為演員除了演技外，很多戲外的層面都要處理。可能有人不認同你的做法，但至少你清楚地說出你的要求，令大家明白。在我觀察中，你將所有工作細節都安排得妥妥當當，是多麼難的一件事! 我記得你曾說過「我份人一係唔做，一做就做到最極致、最好。」你真正教曉我的是那領導能力和解決問題的毅力，而不只是外界說的演技。



多謝你，多謝你這段時間帶領着我，也帶領着觀眾們，享受這兩個月的娛樂。 「你瞧這些白雲聚了又散，散了又聚，人生離合，亦復如斯。」不在TVB見，那就在江湖相見吧。



我心目中的最佳演員 - 張狄奇。



備註：最後一天的拍攝，我還是沒膽子邀請你與我拍照，這幅是你主動找我拍的，希望日後我有少許成就，再找你拍照。



洪永城 ‧ 馬炭

二零一九年一月十一日