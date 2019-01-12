娛圈臥虎藏龍！佢哋唔做藝人都搵到銀

香港娛樂圈可謂「臥虎藏龍」，不少藝人入行前都具有其他方面的專業資格，大家為追夢而放棄別人眼中的遠大前程，幸而事實證明行行出狀元，更有人創造出的成績於華人界「鶴立雞群」﹗



許廷鏗



2009年因參加節目《超級巨星》而簽約無綫、踏上歌手之路的許廷鏗本身修畢香港大學牙醫學士課程，入行後他亦開設診所，「兼職」當上牙醫。之後他轉投華納旗下獲力捧，且曾獲不少獎項，無論歌手或牙醫之路都發展不俗。



林景程



早前於劇集《是咁的，法官閣下》扮演律師的林景程有不錯的表現，原來他本身擁物理治療師資格，卻為理想而放棄「高薪厚職」，加盟無綫由底做起，捱足多年終於引起注意。由於演員收入不定，他亦有間中接下物理治療師工作，幫補生計。



楊千嬅



天后楊千嬅入行前本身是名護士，擁註冊護士資格的她於1995年參加「新秀歌唱比賽」，隨後獲簽約加盟華星唱片，與陳奕迅及梁漢文被稱為「華星三寶」，其首張唱片當年已獲得金唱片成績，及後她染指拍劇及電影工作，事業如日中天，證明當初決定「轉行」，實是明智之舉。



郭田葰



無綫藝人郭田葰入行前是名急症室醫生。1999年他於澳洲墨爾本蒙納士大學醫科以優異成績畢業，卻對娛圈工作十分有興趣。2009年他參加《香港先生選舉》，雖然僅得「現場最具人氣」獎，但獲簽約成為藝員，隨後拍劇，不時獲派演醫生角色，可謂入型入格。



麥明詩



2015年港姐冠軍麥明詩入行前1年，於英國劍橋大學紐納姆學院法律系，以二級榮譽畢業取得法律學學士認可。曾報考美國紐約州律師考試的她獲合格成績，雖然近年他加盟無綫工作不斷，仍按美國當地要求以累積法律實習經驗，2018年11月她飛往紐約，於奧爾巴尼法院，經面試及宣誓後獲認許為當地執業律師，且明言長遠希望能考獲香港律師牌照。



黃錦燊



趙雅芝丈夫黃錦燊加入娛樂圈發展前，本身於大學選擇修讀藥劑學，曾是藥劑師的他卻在拍戲期間「轉型」攻讀法律課程，最終取得法學學士及執業大律師資格，隨後逐步淡出娛樂圈。



吳彥祖



型男吳彥祖畢業於美國奧勒岡大學建築學系，不過自小鍾情武術及電影的他，最終放棄專業資格，以模特兒身份加入香港娛樂圈發展，不過拍戲之餘他亦有運用自己的建築學問去行善，曾到訪內地幫低收入家庭用磚建屋。而早前他參與內地綜藝節目時，組成建築師天團到多個城市完成房屋改造任務，他帶領團隊設計的草原星空圖書館，更入圍「建築界奧斯卡奬」之稱的「英國皇家建築學會奬」，認真威水﹗



陳奕迅



與吳彥祖一樣，陳奕迅大學時修讀建築系，身為英國金士頓大學建築系學生的他卻對音樂有濃厚興趣，當年趁暑假決定返港參加新秀，更表明願意放棄學位留港發展，結果遭父親極力反對，陳奕迅惟有「動之以情」，向父親坦言：「從小自己也不能做決定，希望這次能讓我自己選擇。」最終父親在現場親身目擊陳奕迅參加歌唱比賽的表現，即由反對變支持，而多年來他於樂壇的成績亦證明當初堅持是對的。