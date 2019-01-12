當兵GD短訊慰問！勝利預告同祖兒合作新歌

韓國天團Big Bang成員勝利今午現身銅鑼灣的商場為今晚舉行的個唱舉行記者會，吸引約500粉絲圍觀，逼爆商場各層，勝利於中午12點15分左右現身，隨即引來粉絲尖叫，他向現場粉絲用英文說：「Hong Kong make some noise！」又用普通話跟粉絲拜早年：「新年快樂！恭喜發財！身體健康！」之後又用英文說：「Happy new year！」並擺出拜年手勢影相。



而他答問題時就大晒語言天份，用普通話回答問題，他今晚將在亞洲國際博覽館舉行Solo演唱會，問他有何準備，他就指過往在Big Bang演唱會上只唱到5首歌，又笑言Big Bang的歌太多Rap，而今晚他就會一個人唱20首歌，現場粉絲立即興奮起哄，勝利便用廣東話說：「你哋開心嗎？聽唔到呀！」



而勝利除了是歌手，亦是公司的CEO，問他平時怎樣平衡健康，他就謂自己並不喜歡休息：「如果我休息的話，我會很害怕，因為韓國有很多會演戲的演員，也有很多跳舞唱歌很好的新人歌手，我要更努力，不喜歡休息，所以我有很大的黑眼圈。」



其後勝利即席揮毫，在台下寫「福」字揮春，並邀請4名幸運粉絲上台比拼寫揮春，當勝利被要求選出優勝者時，他就指因為是新年，所以大家都是大贏家，並逐一與粉絲合照。



而最後勝利回答記者提問，問到現在Big Bang的哥哥相繼入伍，一個人活動的感覺有何不同，他就笑言5個人一起的時候，大家想吃的東西都不一樣，但現在自己一個可以想吃甚麼就吃甚麼，又指平時隊友會嫌他太嘈，現在就可以盡情說話，他又透露昨日有收到隊長G-Dragon（GD）的訊息：「他問在做甚麼，我就答他我在香港準備開演唱會，他就說韓國好冷，我有叫他加油。」他的拉麵店在多個地方都有分店，問他可有打算在香港開拉麵店？他就說：「香港租太貴了！」



早前容祖兒（Joey）去韓國時有去找勝利，問勝利今次來港會否跟她見面，他就透露Joey講過想要一首比較High的歌曲，之後兩個人會有合作，但暫時就未方便透露。



