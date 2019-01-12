曾嫁新聞王子　盧宛茵感激鄧碧雲鼓勵開竅

早前獲無綫的《專業演員大獎》現年65歲的盧宛茵（Madam Lo），接受車淑梅訪問，提到Madam的名字由來，她笑說從冇想過要做警察，事緣電視台的工作人員問她的稱呼，她選了Madam，只因覺得夠正氣。自小愛戲劇和東洋藝術的她，未入行前曾在日本公司工作，當時受盡白眼，才知搵食艱難，於是把心一橫報考電視台藝員訓練班。實習期間第一個民初裝戲劇就遇上偶像黃曼梨，對方更以為她是舞台劇演員出身，十分驚喜，Madam Lo原來一直很喜歡看黃曼梨，無論演惡家婆，還是慈母均無懈可擊，故一直視對方為學習對象。



冇再同前夫聯絡



提到她的前夫、第一代新聞王子何鉅華，當時她在《朱門怨》飾演二少奶一角一炮而紅，她憶述：「這是命運，當時我已經22歲，驚『攝灶罅』，於是乎嗱嗱聲嫁。我嘅父母唔同其他星爸星媽，唔會同我講『你咁紅唔好嫁住』，畀我極大嘅自由，跟住我就變成咗何太。」婚後盧宛茵全心投入做家庭主婦，但當12年的婚姻緣盡，盧宛茵覺得長痛不如短痛，雙方相處不來很辛苦，何苦難為自己，所以當時她帶着三個子女，主動提出離婚。現在，盧宛茵與前夫甚少聯絡，通常是由子女聯絡他。盧宛茵說自己的思想比較古老，當年如果沒有選擇結婚這條路，可能又會錯過了現在的兩子一女及四個孫呢！



得鄧碧雲鼓勵重新振作



離婚後，她一直保持單身，笑言冇發覺有任何追求者：「我好滿足，有兒有女，又有孫，仲攞埋獎。我嘅新年願望係身體健康、事業有成、更上高峰。」原來，她非常羨慕一些圈中人可以戴四方帽，故她笑謂若未來可一嘗做榮譽博士的滋味就最好了。她說當年離婚後復出參演《季節》，經常感到不開心，她曾對鄧碧雲談及這種情緒，誰知鄧碧雲着她不要「時時懷舊、掛住舊時」，這樣只會令自己傷感，盧宛茵才開始反思、開竅，才成就今日笑口常開的Madam Lo。