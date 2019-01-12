孖老公去勁歌！吳若希：攞獎唔代表啲乜

歌手吳若希（Jinny）出席電台活動，之後便到電視城準備出戰晚上舉行的《勁歌金曲頒獎典禮》，今屆是Jinny生B後首度出席，最大驚喜是連她老公都一同出席，她謂：「因為我哋搬返嚟香港住，佢話想睇喎。」若然有機會攞獎，她說：「我唔會多謝佢㗎，或者安排佢坐喺老闆何哲圖隔籬，咁就多謝生命中最重要的兩位何生囉，不過，我老公一畀鏡頭影住就會出現個尷尬樣，好搞笑。」可會幫老公執靚造型出現？她說：「佢有問我要唔要着西裝？我話唔使啦，若果下年再有機嚟，我會帶佢去我老闆買西裝嘅地方，幫佢訂埋同一套藍色西裝先。（咁要行紅地氈？）咁我要拍埋電影先得喎。」



攞獎要天時地利人和



講到有傳因容祖兒今屆出席勁歌頒獎禮，令上屆取消的「最受歡迎女歌星」獎復活，問到好大機會祖兒奪得？Jinny謂：「幾好呀，開心事喎！」有否失望？她說：「坦白講我真係冇乜諗，亦冇睇頒獎禮，我仲係前日先記得今晚要出席，拿拿臨去搵衫。（掛住湊女已經將頒獎禮拋諸腦後？）唔關湊女事，呢排太忙。（心不在樂壇？）唔係唔喺樂壇，我仲好鍾意唱歌，只係獎又唔代表啲乜，因要講天時地利人和，就算我得獎都唔係我一個功勞，係公司同事努力，所以每首歌都好值得尊重。」



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