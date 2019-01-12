恭喜城城再做老竇！熊黛林嘆湊孖女辛苦

名模熊黛林（Lynn）出席二手衣物店開幕活動，Lynn被問到一對孖女Kaylor同Lyvia識得叫爸爸媽媽未？佢話：「好早已經識，四個月未夠已經識叫。依家家姐係咁講打打打，其實唔知佢講乜，佢兩個喺屋企好嘈。（識行未？）下星期就九個月，佢哋依家扶住啲嘢企起身。」咁Lynn有對孖女，會唔會追對孖仔？佢一聽到即話：「唔好啦。（老公冇話想追仔？）大家傾偈時佢有提過想要仔，但唔係孖。­真係太辛苦，好似上星期佢兩個發燒同肚屙，我晚晚起身，但都瞓得唔安樂。（老公冇幫手？）其實佢都會，但其實都幫唔到手，咁第二日佢都要返工，畀佢瞓多陣。」



講到舊愛郭富城（城城）再做爸爸，問Lynn有冇恭喜佢？佢即一臉尷尬話：「恭喜佢。（咁你都要努力！）隨緣啦，兩個真係太辛苦，呢個食完又要餵第二個，跟住可能佢又喊。（你好似好驚？）係呀，好驚呀，但好在有奶奶成日幫手。」再問到會唔會考慮送衫仔畀郭富城嘅BB？佢又好尷尬話：「唔好再問我啦，有少少為難我啦。」



拎衫出嚟賣



對於買賣二手衣物，問到佢係咪會將佢嘅衫同袋拎出嚟賣？佢話：「暫時未有，要遲少少，其實有好多Cocktails Dress着咗一次就唔會再着，希望日後有錫佢嘅主人買佢哋返去。（會唔會拎BB衫出嚟賣？）真係有人買咩？佢哋大得快，又有好多衫着唔晒，好似百日宴啲衫都係着一次嚟影相。」



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