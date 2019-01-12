洪朝豐出院兩日狀況又差過：身體好似打仗咁

前DJ洪朝豐繼前年患上舌癌及淋巴癌後，日前進行切除小腸腫瘤手術，出院後今日他為新書舉行發布會，包到冚的他步履緩慢，一開始就表示今日身體狀況差兼精神麻麻：「出院後瞓咗兩日，尋晚曳出咗街食飯，今朝6點起身個身體好似打仗咁，個胃唔舒服，好似胃酸倒流，有啲嘢乸住乸住咁，嘔又嘔唔出，折騰到晏晝一點都係唔舒服，有諗過今日會唔會嚟唔到，到兩點太太（前妻）煲咗粥水畀我，個胃平衡啲，搭的士嚟嗰陣都攞住膠袋驚嘔，好彩冇事。」他指在醫院住了11日，禁食8日，要吊住鹽水，故瘦了10磅，現時得130磅。此時他攞出張講稿照讀：「之前有講座，有部分內容可以抽番出嚟講，因為今日精神有啲恍惚。」



他表示醫生很好，讓他可以10號出院，有兩日休息再來發布會，而出院當日男護士亦有祝他發布會順利，因此覺得很溫暖。他說在醫院度過了生日，現時虛齡60，又重提鬱躁症令他一無所有，曾入精神病房，當時出街途人會避開，甚至辱罵他，而近一年內做了舌癌和淋巴癌兩個手術，一年後又要為小腸腫瘤開刀：「舌癌手術後曾經因爲種種原因想過自殺，但都返番出嚟，雖然肉體同精神受過好多衝擊，但經歷咁多風雨後，回頭一睇，乜其實有過風雨咩？面對風雨由戰兢到淡然都走過好長嘅路，希望我嘅經歷可以對一直生活喺黑暗嘅人，畀到佢哋鼓勵、溫暖同光明。」



講到生日願望，他希望可以在香港、台灣及內地舉行多些座談會：「就算黑暗未必有盡頭，但希望可以鼓勵嗰啲人保持內心平安，學習隨遇而安。」他指不同團體都有接觸他開講座，故希望快些康復，又稱現時身上有4個傷口，行路都會痛，但身為DJ，現時卻講得不流利：「好難去番以前咁伶牙俐齒，只有以前嘅60%，但如果要番把聲嘅話我可能已經死咗，一係要靚聲，一係要命，我就揀咗命。」之後他企定定影相，心情變得開心，期間又有讀者獻花支持。