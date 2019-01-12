《守護神之保險調查》劇透：葉子險被強暴

(翡翠台逢星期一至六晚上八時三十分播映)



第十六集(01/14)

「KS」調查組慶祝找到寶石項鏈，保險公司不用賠償。小杜（劉心悠飾）再遇Mi姐（溫碧霞飾），二人長談。項鏈失竊一事後，Mi姐陷入事業低谷。小杜告訴Mi姐，她在網上看到美國某導演透露欲找Mi姐在新戲中客串，還說Mi姐一直影響着自己的人生道路。Mi姐提及這麼多年在娛樂圈遇過很多挫折，所幸粉絲也是她的精神力量。小杜追問，當日究竟發生了甚麼事，Mi姐終於承認是自己歸還了假項鏈，因為不滿珠寶公司換了新代言人，原意只是想嚇唬他們。由於無法證實項鏈是Mi姐換的，所以沒人被起訴，項鏈歸還給贊助商，事情告一段落。富商林太太（康華飾）被診斷出癌症末期，確診日與她購買人壽保險的日子只相差三個月左右。小杜接案，欲查明她在購買保險時是否已得知自己身患癌症，如果屬實，保險公司不會賠償並保留法律追訴的權利，林太太一口否認。小杜準備找她的家庭醫生和保單受益人——林太的弟弟彭耀揚（金剛飾）再問個清楚。何先生（湯俊明飾）要求股東們再投資兩千萬，擺明為難葉子（徐子珊飾）。葉子去健身房找他，準備撤資，何先生老羞成怒，葉子險被強暴，幸得張東（苗僑偉飾）及時趕到。二人在老地方吃火鍋，張東向葉子道歉。葉子準備搬去東京住一段時間，之前已準備好了二人的行李，張東提出如果他同去，再多訂一間房。葉子情緒爆發，問他是否只當自己是旅伴。次日，葉子獨自去了日本。



第十七集(01/15)

彭耀揚是街頭小混混，花錢大手大腳。小杜已查清楚，去年姐弟倆在泰國旅遊，食物中毒，當時林太就已經查出有胃癌，因此林太買保險時的確瞞報了健康情況，保險公司將不予賠償。彭耀揚心急，找姐姐商量，讓她立遺囑將所有遺產留給他，林太太大怒，稱所有家產都是林先生（高俊文飾）的，沒有自己的份。林太太病況惡化，林先生送她去急診室的路上遇到車禍，夫妻倆都重傷昏迷，命懸一線。林先生的兄弟姐妹及彭耀揚前來醫院，雙方都沒有寄望兩位親人能起死回生，反而迫切想知道誰先死。由於二人均未有立遺囑，依照法律，如果丈夫先斷氣，妻子隨後才死亡，那丈夫的遺產便由妻子承繼，當妻子死後，所有遺產便全歸林太的弟弟彭耀揚所承繼。相反，若林太先死，林生其後死亡，他的遺產便由其兄弟姐妹瓜分，彭耀揚不能奪取分毫。於是，雙方家族為了承繼遺產，皆在醫院中嚴陣以待，虎視眈眈。Cicibaby（徐冬冬飾）的生父是個的士司機，他找到Cicibaby，說她媽媽病危，請她去看最後一眼。Cicibaby拒絕，稱她媽媽自小就當她是搖錢樹，二人之間沒有感情，父親當街給她一巴掌，鬆哥（吳岱融飾）及時出現為她出頭。Cicibaby謊稱他只是一個粉絲。



第十八集(01/16)

鬆哥覺得Cicibaby有事瞞著他，請張東幫忙調查。張東找到Cicibaby的爸爸，轉交鬆哥的錢給他，原來父女倆十幾年都沒聯絡過。鬆哥開導Cicibaby，指出親情珍貴。Cicibaby衝到她媽媽所在的醫院，猶豫後還是離開。張東約Cicibaby見面，Cicibaby向他講述自己和媽媽的關係，十一歲來香港，她媽媽不讓她讀書，送她去做群眾演員，甚至為了讓她演好哭戲，當眾打她。Cicibaby的媽媽過世了，她還是不願意跟鬆哥分享她的原生家庭的事。阿百（黃宗澤飾）卻告訴張東，Cicibaby的媽媽是個十足的好人，Cicibaby是個說謊成性的人。彭耀揚為了得到遺產，施計引開醫護人員，趁機拔去林先生的喉管令他窒息而死，剛巧被小杜發現。由於彭犯下謀殺罪，即使林先生先死，遺產亦不會由他領取。隨即，林太太也去世。葉子從日本回來，阿百發現她在開殘障的士，原來葉子與一療養院長期合作，接送老人家。阿百和百母在九龍城有間老房子，業權人長期沒再出現，阿百想申請合法轉讓業權。業權人之一徐賢（梁烈唯飾）曾經是風靡一時的亞太影帝，而阿百的媽媽（鮑起靜飾）曾邵氏片場的收銀員，與徐賢有一段情。阿百和小杜開始探究百母的過往。



第十九集(01/17)

張東在街上遇見葉子在清潔的士，她因欠下很多債務要慢慢償還，當張東表明希望協助時葉子卻一口拒絕，不願與張東再有任何來往。得知葉子向阿百、小杜、強總（許紹雄飾）借錢後，張東一一幫她償還，並向葉子的帳戶打錢。葉子找到張東，請他停止幫助，張東鼓起勇氣向葉子道明一切，坦白承認他就是當年殺死葉子未婚夫的警員，當初接近葉子只是為了打探她的生活，看看可否提供一些協助，怎知道自己亦慢慢喜歡上她，這一切都令張東不知怎樣面對而選擇逃避。葉子知道這一切後崩潰痛哭，感到受騙，從此她與張東分道揚鑣。徐賢的信託基金管理人找到阿百，告訴他徐賢半年前已過身。在療養院的百母得知此事後，又憶起當年，原來阿百是她和徐賢的兒子，但因徐賢的明星身份，不能曝光此事。一療養院的老人家報案，稱自己買了保險，卻在申請手術費理賠時，保險公司稱他根本沒有投保。這次的案件由警方、廉政公署、保險公司三方面合作調查。有證據顯示，北極光保險公司內有保險經紀涉嫌收了客人的供款後卻沒有投保，私吞客人的供款，而該保險經紀就是葉子。張東負責調查此案，他相信葉子不會做犯法的事。經調查後原來是老人院梅院長欺詐，簽了三千多份保單卻沒有全數給葉子投保，而是私自收起了大部分保費。



第二十集(01/18)

職業游泳運動員方志明半年內十八次索償保險，而最近一次因開跑車撞傷頸部更要索償高達150萬，案件由阿百負責調查。志明在受傷的這段時間以教盧太太游泳為名，和一個富家女Janice混在一起,導致與同是職業游泳運動員的女友安兒（歐鎧淳飾）感情出現問題。Eva（龔慈恩飾），張東的前妻獲升為北極光保險大中華區主席，委託張東及小杜秘密調查公司內部員工。近兩年，電話詐騙集團成功騙取港幣過億元，所有苦主都有一個共通點，都是在三年內曾經獲得過保險公司的大額賠償，所以Eva認為保險公司有人非法將客戶資料賣給電話詐騙集團。Eva讓小杜和張東從受害人陳婆婆調查起。小杜尋著地址找去，發現陳婆婆中風倒地。小杜欲報警，Eva說事情鬧大會影響公司聲譽。安兒認為方志明已經忘記自己是個運動員，提出與方志明進行一場比賽，如果方志明輸了二人就分手。泳池內，安兒先於方志明到達終點。Eva在辦公室發現自己的電腦正被人遠端竊取資料，立刻通知小杜和張東回公司，二人趕到後，發現Eva不見了。此時，一吊船從公司大廈高處重重落下，差點砸死二人。



第二十一、二十二集(01/19)

高空吊船事故的調查報告出來，證實是意外，張東對此表示懷疑。電梯中，Eva被電話詐騙集團的人綁架。方母催促方志明和安兒盡快結婚，安兒卻說已經和方分手。阿百在兼職的健身房遇到安兒，閒談中，阿百發現二人是兒時的街坊，還有同一家保齡球館的會員，於是相約一同前去打保齡球，竟在球館偶遇方志明和Janice。Janice提出要和安兒比賽，過程中方志明發現阿百對安兒舉止親密，暗自吃醋。安兒被打敗，Janice在方面前對安兒出言不遜，方志明生氣地說自己會追回她，然後買房結婚。方重新投入游泳訓練，找阿百跟他不停操練，希望與安兒一同參加奧運會。操練的過程中，阿百發現原來志明有心臟病，根本不宜過於操勞。志明說自己九個月前就已經知道患病，於是利用游泳王子的身份到處賺錢，為了給安兒一個更好的未來，阿百勸他不要再參加比賽。張東打給Eva，竟有人接聽，二人約見，Eva謊稱失蹤當日是未婚夫Vincent安排驚喜，二人註冊結婚去了。張東追問，Eva卻似有苦難言。原來當日綁匪威脅Eva說出電腦密碼，及後Eva被釋放後發現原來非法將客戶資料賣給電話詐騙集團的事件與Vincent有關，其下屬Frankie偷取資料提供給電話詐騙集團，但Vincent否認與事件有關。



為了參加奧運會，方志明不顧性命安危依然參加選拔，過程中病發溺水，幸得安兒及時相救，二人皆上了寶貴的一課。保險公司有一名客戶叫黃錦榮（翟天臨飾），已失蹤快七年，根據法律，任何人失蹤七年或以上，法庭便可裁定其法律上死亡，屆時死者家人可以向保險公司申索人壽保險金。就在七年限期屆滿前夕，布拉格廣場槍擊案新聞中有一越南人鄭平，其樣貌竟和黃一模一樣。據強總的資料，黃錦榮原是香港一名外科醫生，六年前因一單醫療失誤事件被控誤殺，有傳他因畏罪而跳船自殺，水警遍尋不獲，生死未卜。強總派阿百和張東盡快收拾行裝去布拉格調查，若鄭平的真實身份就是黃錦榮，保險公司便毋須賠償100萬美金的人壽保險。小杜和阿百先找到黃的妻女，黃妻稱黃錦榮已死多年，新聞上的人一定不是她老公，否則不可能扔下母女這麼多年。布拉格越南村，鄭平的朋友Rex極力打造鄭平的英雄形象，為他舉辦派對，安排訪問。張東、阿百到達布拉格，向廣場上悼念死者的人諮詢，得知鄭平在越南村賣水果。張東、阿百循著線索找到Rex（歐陽靖飾），Rex誤以為二人是記者，遂帶他們去見在醫院做親善大使的鄭平。阿百、張東說明來意後，鄭平否認自己是黃錦榮。Rex私下問鄭平是否是黃錦榮，鄭不置可否。