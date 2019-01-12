勁歌：首次參加！連詩雅自封「連姐」

歌手連詩雅（Shiga）出席《2018年度勁歌金曲頒獎典禮》，剛加盟星夢娛樂的她表示首次見到咁齊人：「上次加盟嘅記者會都見到，不過冇咁齊人，好似加入咗個大家庭咁。」她亦謂今次是首次參加此頒獎禮：「所以好緊張，不過今次做表演嘉賓，所以輕鬆少少。」講到同公司的吳若希及菊梓喬互相爭「一姐」，問她是咩姐？她笑言：「我係『連姐』，負責斟茶遞水，不過其實我依家忙緊拍劇，係新挑戰，冇乜拍劇經驗，依家同林文龍、黃翠如拍緊劇。」



問到是否想好似周柏豪咁拍多啲劇入屋，再賺錢買樓？她表示：「加入新公司係新開始，有多啲機會試吓，拍劇係新挑戰，作為新人拍劇都好緊張，驚會拖累啲crew！而林文龍同翠如拍劇經驗豐富，所以我都會向佢哋學習。」她亦謂之後都會開始唱番歌，因2018年冇派歌。問到是否想與吳若希及菊梓喬合作？她表示：「想呀！合唱歌通常都係男女唱，好少幾個閨蜜感覺嘅歌，所以都幾新鮮，我哋都係唱開情歌，所以想唱啲女仔心事嘅情歌。」



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