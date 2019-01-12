老公掛住操！王君馨索吻不果霸氣做主動

藝人王君馨（Grace）同鍾嘉欣、李亞男、岑麗香、苟芸慧（苟姑娘）組成嘅「處女黨」，已經個個都嫁作人妻，甚至已經成為人母，依家仲爭Grace同苟姑娘未做媽咪咋，不過Grace就似乎唔心急，反而落力健身操靚副偈！



Grace喺社交網上載一條同老公Daniel喺健身房做gym嘅短片，仲搞笑叫各位女士，唔好喺Gym為男人流口水，除非對方係你老公，何出此言？事關Grace抱住個波波對住老公做俯身挺胸動作，當佢每次挺起身，就對老公做出鬼臉，甚至嘟起個嘴索吻，但Daniel掛住操胸肌，對嬌妻索吻無動於衷，之後仲索性離開老婆視線範圍，搞到Grace嘴扁扁兼尷尬傻笑，連教練都睇唔過眼提醒Daniel：「Oh！She wants a kiss, Daniel, come on！」Daniel先笑笑口咁望住老婆，但都冇走過去錫番老婆！



之後Grace「化悲憤為動力」，努力做埋一組動作，跟住成個熱戀少女咁衝埋老公度錫佢一啖，真係sweet到暈！Daniel見老婆仔做埋主動，梗係受落啦，一冷一熱真係勁夾呀！



網民有話兒：



yuxxxh：啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊好甜啊 君馨發糖

gxxxxai.girls：Your hubby looks so handsome.

mitsxxx1998：女神好可愛

vixxxn_：好sweet ar



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