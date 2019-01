老公掛住操！王君馨索吻不果霸氣做主動

藝人王君馨(Grace)同鍾嘉欣、李亞男、岑麗香、苟芸慧(苟姑娘)組成嘅「處女黨」,已經個個都嫁作人妻,甚至已經成為人母,依家仲爭Grace同苟姑娘未做媽咪咋,不過Grace就似乎唔心急,反而落力健身操靚副偈!



Grace喺社交網上載一條同老公Daniel喺健身房做gym嘅短片,仲搞笑叫各位女士,唔好喺Gym為男人流口水,除非對方係你老公,何出此言?事關Grace抱住個波波對住老公做俯身挺胸動作,當佢每次挺起身,就對老公做出鬼臉,甚至嘟起個嘴索吻,但Daniel掛住操胸肌,對嬌妻索吻無動於衷,之後仲索性離開老婆視線範圍,搞到Grace嘴扁扁兼尷尬傻笑,連教練都睇唔過眼提醒Daniel:「Oh!She wants a kiss, Daniel, come on!」Daniel先笑笑口咁望住老婆,但都冇走過去錫番老婆!



之後Grace「化悲憤為動力」,努力做埋一組動作,跟住成個熱戀少女咁衝埋老公度錫佢一啖,真係sweet到暈!Daniel見老婆仔做埋主動,梗係受落啦,一冷一熱真係勁夾呀!



網民有話兒:



yuxxxh:啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊好甜啊 君馨發糖

gxxxxai.girls:Your hubby looks so handsome.

mitsxxx1998:女神好可愛

vixxxn_:好sweet ar



