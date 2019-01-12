陳柏宇拒送天價錶激嬲老婆：佢係小器

歌手陳柏宇（Jason）同黃妍出席音樂會，提到早前太太符曉薇（Leanne）喺社交網指放咗Jason去玩，結果囡囡扭眼瞓要抱住瞓，家中貓狗又打交，令佢忍唔住出Post話扮唔到大方，問到Jason氹番老婆未？點知佢竟然話老婆根本係小器：「佢當日係為咗下午嘅事，以用夜晚單嘢借題發揮。（究竟咩事？）佢叫我買唔知咩，好貴，根本係天價。（咁係咩？）錶嚟嘅，咁我平時同佢講嘢都係講笑多。（有冇買？）梗係冇啦！我只係記得嗰晚好醉好辛苦，其實我本身都唔係好帶錶，唔鼓勵買，因為真係超級貴。」咁問到幾時先肯出手？他說：「點都唔會，除非生死關頭。（如果個女叫買？）買夠兩隻！」現場記者笑佢孤寒，做老闆都唔買錶畀老婆，佢即扮慘話：「我又唔係發到豬頭，做老闆先最慘，仲搵得少過員工。」



問到黃妍會唔會搵Jason呢類型做男友？佢話OK，仲大讚佢係好爸爸：「前幾日公司晚宴，佢帶埋個女出嚟，佢好照顧個女，而佢個女好可愛，當晚成為景點，係咁畀大家影相。」講到今晚無綫舉行《2018年度勁歌金曲頒獎典禮》，問到兩位會唔會出席，Jason話：「等公司安排。」



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