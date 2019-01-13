【左腳拆石膏】黃宗澤零麻醉拔五口鋼釘

正為邵氏網劇《飛虎之雷霆極戰》趕工的藝人黃宗澤（Bosco），上月拍攝時發生意外，不慎夾傷左腳掌致骨折，需動手術取出碎骨後再鑲鋼釘。他休息不足兩周便復工，包着石膏拍文戲，期間帶着「天殘腳」出入拍攝現場，一拐一拐，苦不堪言！



尚未完全康復的Bosco前日終於可以拆石膏，同時抽出鑲在腳掌內的五顆鋼釘，觀其表情就知道痛得要命，他受訪時說：「冇得打麻醉針㗎！我呢啲叫『裸拔』！我仲聽到釘同骨之間嘅摩擦聲，幾核突㗎！」



趕煞科立即復工



Bosco續指今次可以拆石膏，全因獲醫生體諒：「醫生話我包住石膏，都成日見我又開工又出宣傳，索性拆咗，等我舒服啲！拆完個感覺，簡直係又美麗又涼快！不過醫生要我聽話，嚟緊一個月唔可以踩腳落地，所以要着住腳套，撐拐杖行路。」雖然剛受過拔釘之苦，但他未有好好休息，隨即全副武裝上陣，撐着拐杖及戴腳套為《飛》劇開工。他表示因劇組趕着月底煞科，所以盡量配合，身旁的前輩姜大偉亦大讚他敬業！



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