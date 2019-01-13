失聲後首演　林欣彤唱唔到高音：盡咗力

歌手林欣彤（Mag）在《2018年度勁歌金曲頒獎典禮》奪得「勁歌金曲獎」，但唱歌時聲沙沙上不到高音，受訪時她表示是因爲感冒所致，本身失聲問題已經好了很多，她謂：「呢段時間都辛苦，有一排講唔到嘢都幾煎熬，多謝身邊朋友、屋企人都好支持我，佢哋成日估我講乜，因為有時我係做口形，佢哋好有耐性。」她亦謂今次是失聲後首次唱歌，但問到唱得不好會否不開心？她謂：「我已經盡力唱，又唔想打開聲針。（有冇諗過唔表演？）咁又冇，因為想做到最好。」



講到抱恙唱歌，但唱歌時有一半去了廣告，她表示：「係呀？我都唔知，希望例如喺big big channel可以播番我竭力咁唱歌。」問到現時都可是休息養聲？她表示：「慢慢pick up啲工作。（會唔會再入紙開騷？）都籌備緊，諗緊幾時再補番個騷，睇我嘅狀態，依家都去到8成。」她亦謂之前有針灸醫聲：「個肚針成30幾枝針，初初好驚，但針針吓慣咗。」她亦謂今個月會到內地登台唱歌。



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