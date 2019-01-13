菊梓喬三否認頂吳若希做一姐：唔好咁講

於《2018年度勁歌金曲頒獎典禮》中狂掃6個大獎、做勁歌大贏家的菊梓喬（Hana），成功撼贏師姐吳若希（Jinny），當中包括首奪「最受歡迎女歌星」、「勁歌金曲唱片銷量大獎」、憑3首歌奪「勁歌金曲獎」及「最受歡迎網絡歌星」，簡直贏到開巷！



唔敢認做一姐



受訪時她表示對成績好滿意，特別估唔到自己會拎「最受歡迎女歌星」，並指踏入2019年會重新出發，希望於新一年做得更好。問到是否名正言順做「一姐」？她即截停笑話三次「唔好咁講」：「講笑啫！（Jinny頭先話下年點名你繼續拎女歌星。）多謝Jinny，佢頭先都有恭喜我，都好開心。」



忍住唔喊有原因



提起剛才於台上致謝時熱淚盈眶，更提醒自己「唔可以喊」，問到為何不盡情釋放心情？Hana透露因為心中有個「結」：「希望有生之年可以開到演唱會，Keep住呢團火，到時一次過釋放出嚟。（啱啱差啲破功？）係呀，好彩忍得住，吞返落去。（幾時開騷？）希望有呢個機會。」再講到有傳因為公司想力棒她奪女歌星，故特意將「最受歡迎歌星獎」重新拆分成男、女歌星獎項，令「最受歡迎女歌星」翻生，Hana聞言回應：「唔知、唔清楚，要問番公司。」



及後，Hana與一眾星夢歌手前往九龍城慶功，臨離開電視城前與一班雨中守候的Fans合照留念。

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