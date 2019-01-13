東方日報C1：張敬軒共擸15.5獎成四台歌王

張敬軒以大熱姿態出席《2018年度勁歌金曲頒獎典禮》，第四度奪得「最受歡迎男歌星」，並以《百年樹木》得金曲金獎，個人囊括5.5個大獎，之前他在三個電台頒獎禮已有十個獎在手，合共15.5個獎項成為本年度樂壇頒獎禮的「獎王」。菊梓喬則開齋奪得「最受歡迎女歌星」，她在台上忍不住爆喊，昨晚她連掃6個大獎成為大贏家。



《2018年度勁歌金曲頒獎典禮》昨晚頒發46個獎項，無綫旗下的星夢、英皇、星娛樂歌手大力撐場，包括菊梓喬（Hana）、吳若希、鄭俊弘、張敬軒、泳兒、鍾舒漫、胡鴻鈞、吳業坤、石詠莉、譚嘉儀等，無綫兩大視后田蕊妮及胡定欣亦以歌手身份現身。早已絕迹「勁歌」頒獎禮多年的環球、華納、SONY等唱片歌手，繼續未見影，連剛在三大樂壇頒獎禮合共掃了9個大獎的謝安琪亦缺席。



無綫去年將「最受歡迎男/女歌星」合而為一成「最受歡迎歌星獎」，但今年「最受歡迎男/女歌星」獎項離奇復活，據聞是為了「造就」菊梓喬上位，讓她首奪「最受歡迎女歌星」。被指爬過師姐吳若希頭升呢為「星夢一姐」的Hana，更憑《忘記我自己》專輯奪得「勁歌金曲唱片銷量大獎」，在二十首勁歌金曲獎中，她與張敬軒各有三首。而吳若希表示生B後，第一次參加大型頒獎禮，除多謝老闆何哲圖外，更特別多謝坐在觀眾席的老公何兆鴻（Alex），見一向怕醜的Alex笑得燦爛。



田蕊妮攞獎感意外



歌而優則演的田蕊妮去年再推出新歌，奪得「傑出表現金獎」的她坦言很意外：「真係冇諗過，頭先都『吓！』咗一聲，我表現唔傑出，傑出係幫我宣傳嘅同事，多謝歌迷，多謝公司，我會更加努力，出年希望再上台。」



拎到歌曲獎的吳業坤在台上宣布今年4月生日將再踏紅館開騷，坦言有壓力，問到最近不停在操是否準備騷肌？他笑言有望可以脫，趁青春留紀念：「今次拎真嘅出嚟，3點露2點。」對許廷鏗曾笑言開騷不着底褲，他瞪大眼說：「唔着？嘩！咁大尺度？都要參考吓，到時要用望遠鏡睇！（你挑戰着T-back？）着T-back唔舒服，舞台衫靚同舒服最緊要。」他更希望突破上次開多一場。



林欣彤聲沙照飆高音



去年因為聲帶出事，取消個人演唱會的林欣彤憑《忍》奪歌曲獎，雖然演唱時有點聲沙，但亦堅持唱Live，嘗試飆高音，反而洪卓立憑《獻醜》奪歌曲獎，卻因聲帶發炎未能獻唱。而謝文欣奪最受歡迎新人獎時，喊到失控，連得獎感言亦講不清楚。



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