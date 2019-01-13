再贏周柏豪　胡鴻鈞尷尬：一家親冇計

歌手胡鴻鈞（Hubert）於《2018年度勁歌金曲頒獎典禮》勇奪4個大獎，以半個獎之差險贏師兄周柏豪，當中包括「最佳演繹男歌星」、憑2首歌獲「勁歌金曲獎」及「勁歌金曲唱片銷量大獎」。受訪時他表示大豐收，為2018年畫上完美句號，並指去年於音樂上有多方面新嘗試，例如開音樂會及創作歌曲，最後能得到認同就猶如打了一支強心針。



講到險勝柏豪半個獎時，Hubert即向記者嗌晒救命求饒：「又係呢個問題？上年問過啦！覺得贏唔係計獎項嘅數量，一家親冇計輸贏。（你主動講上年都係，即係想講蟬聯贏兩年？）唔係咁講，新嘅一年就唔好重複問問題啦，最緊要大家繼續努力唱好歌畀大家聽。」追問贏柏豪會否唔好意思？他笑話：「柏豪係一個好支持朋友嘅人，佢未加入公司之前我哋成日都會Message互相打氣、鼓勵，都識咗好耐，之前喺活動上交換電話。」續指都好欣賞對方，又大讚柏豪做戲、唱歌方面都好勤力，又有風度、禮貌，是一位值得學習的對象。



至於問到下次可會直接向偶像張敬軒「挑機」爭男歌星？Hubert打趣謂：「同到佢合作就已經無憾，呢個係心願。」



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