好想幫佢打工！張敬軒擸15.5個獎豪搞慶功

「獎王」張敬軒於2018年度最後一張樂壇成績表再創佳績！在《2018年度勁歌金曲頒獎典禮》繼續擸5.5個大獎，囊括「最受歡迎男歌星」、「勁歌金曲金獎」、「最佳廣告歌曲金獎」及獲3個「勁歌金曲獎」，實至名歸成勁歌男歌手大贏家！至於合計之前三個電台的頒獎典禮，軒仔總奪15.5個獎項，認真威水！



扲6位數字慰勞公司同事



軒仔笑稱掃咁多個獎都是大家「畀面」，更開心謂超額完成任務：「今年係拎最多獎嘅一年，入行15年拎15.5個獎，仲多咗半個獎出嚟！（成績咁好今年會有壓力？）一過咗頒獎典禮就由頭洗牌，2019年會再畀心機，雖然好多人話樂壇唔係咁好景氣，但其實競爭都好大，做好自己該做嘅碟、該做嘅音樂會。（有咩競爭？）啱啱識咗位網絡歌手有高達400萬嘅點擊率，主流歌手要更加畀心機。」續透露本月15日會於自家主理的法國餐廳設慶功宴，兼自掏腰包慰勞公司同事，更豪言指：「走唔甩6位數字！」



澄清非天價租古宅



一講起數字，軒仔主動澄清最近頻頻曝光的古宅非報道中稱是近20萬月租：「唔係真實數字，但實質數字就唔方便透露，今次主要係同香港大學一齊做保育，尺價比市價係低啲啲，但係我要重新保養、修葺，都有好多維修費用。（大約用咗幾多錢？）我唔鍾意成日講銀碼，依家都住咗兩年就快完約。（想繼續住喺呢間旺屋？）如果同我續租會繼續租。」笑問對感情是否也會「保育」？軒仔大笑話：「我份人好專一、亦都好念舊。」

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