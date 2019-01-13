吳若希預咗Hana攞女歌星獎：造畀佢都應該

歌手吳若希（Jinny）在《2018年度勁歌金曲頒獎典禮》奪得三個獎，受訪時她表示已經好滿意：「本身諗住嚟抽水攞一個獎，比我預期多咗。（有冇預到菊梓喬Hana攞「最受歡迎女歌星」？）預咗啦！投票結果都好清晰，因為佢投票率佔好大比率，好多分數，係拋離當選，戥佢開心，因為佢好鍾意唱歌，我都自愧不如，佢係值得得到獎項，我哋平台接觸層面的確好鍾意佢。（覺得佢係實至名歸？）如果佢係計投票率嘅話係值得當選㗎喎。」隨即她表示最開心是與胡鴻鈞一同奪得「最佳演繹男／女歌星」：「因為佢唱歌係0差錯，冇任何甩漏。（你曲線讚埋自己？）佢將我拉高咗。」



老闆確認一姐地位



講到上年男女歌星獎合併為一獎，但今年就分番開，有指是想造就Hana奪得女歌星獎，對此Jinny就謂：「就算造畀佢都應該呀，始終自己公司嘅人，佢啲歌係真係Hit，依家冇乜邊個香港歌手嘅MV係差唔多隻隻都過到百萬點擊率。」問到下年想不想攞女歌星獎？她即笑言：「好大壓力，唔想做，下年繼續菊梓喬。」講到現時Hana名正言順做一姐，她笑言：「我喺屋企都係一姐。」此時在旁的老闆何哲圖就謂Jinny是公司一姐，Jinny即笑言：「嘩！老闆咁講即係跣我，我唔敢講呀，陣間又話我爭嘢，明明其實我哋公司係好融洽。（你贏風度？）多謝！」



多謝兩個姓何男人



講到老公有來支持，她表示：「係呀，有樣嘢想多謝佢，2019年佢因爲我嘅工作而選擇放棄澳門住咗30年嘅屋企，同我一齊搬嚟香港，所以我想多謝佢做我背後嘅男人，我要多謝兩個何生，老闆喺工作畀我好多指導，另一個就喺生活、感情同精神都畀咗好多支持我。」

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