暗交宋熙年7年　陳智燊對人就做「戲」

藝人陳智燊（Jason）接受電台錄音訪問透露當年跟太太宋熙年的地下情維持了足足七年，Jason指這是因為參考前輩的做法，選擇了低調，為求不影響事業：「唔可以拖手、唔可以傾偈，大家要扮普通朋友，都唔算辛苦，只係經常有好多無聊嘅『戲』要演。好似喺公司一齊開會，或者跟同事食飯，會故意坐開啲，扮陌生打招呼。」



生夠三個小朋友



說到求婚過程，他透露當時向劇組請假後秘密追隨宋熙年回澳洲進行驚喜求婚計劃，並於一日之內來回：「拍劇係好難請假，但監製知我求婚，特別容許我請假一天。嗰日我等佢做完節目後坐夜機返澳洲慶祝佢爸爸六十大壽，我咪扮拍劇一早出門喺街遊蕩，等佢出門就即刻返屋企拎行李去機場。」本來他預計比太太早到澳洲的屋企，但預計有點誤差，但最終都求婚成功。去年做了新手爸爸的他坦言太太曾擔心他離開TVB，但最終都支持丈夫的選擇。他更憧憬將來會有機會與太太生足三個小朋友：「我想個家庭熱鬧一點，始終我自己係四兄弟，成長環境就係打交、鬧交、爭嘢…幾開心嘅，如果可以畀個仔咁嘅環境，我覺得都會好幸福。」