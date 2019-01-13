邀Sandara任嘉賓　勝利晒中文冧粉絲

韓國天團Big Bang成員勝利昨晚假亞洲國際博覽館舉行個人演唱會，請來同門女團2NE1出身的成員Sandara擔任表演嘉賓，唱出《FIRE》、《DO YOU LOVE ME》、《I'M THE BEST》及《GO AWAY》等2NE1人氣歌曲，她指香港對她來說有特別意義，4年前2NE1曾在這個地方演出，而那次便是2NE1最後一次演出，她多謝勝出邀請她擔任嘉賓，又表示好掛住大家。

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勝利就自嘲雖然Sandara雖然比她年紀大，但自己卻看起來比她老，但就自言並不介意。其後勝利又公開在網上搜尋到的Big Bang隊友搞笑照片，包括G-Dragon的髮型被拿來跟玉子壽司作對比及太陽被惡搞成壽司頭的照片，他更指住太陽頭上的兩塊壽司說：「一塊是早餐，一塊是晚餐。」



其後唱出Big Bang的多首Hit歌，包括《Lies》、《Heaven》、《BAE BAE》及《Fantastic Baby》等，然後又叫全場粉絲一起亮起手機燈，期間他用普通話向後台工作人員大叫：「給我手機！」拿到手機後將手機燈開着，並唱出隊友太陽的名曲《眼、鼻、口》，他又大晒中文實力，唱出《1, 2, 3》及《In My World》的普通話版，最後他又用普通話說：「我珍惜和你們一起的時間，你們是最重要，我永遠是你們的為勝利，永遠為你們努力。」又承諾下次會唱廣東話歌。