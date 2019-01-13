近距離接觸　苟芸慧出力助陸漢洋做老竇

現年35歲的苟姑娘去年十月下嫁賽車手陸漢洋，人妻三個月試用期即將屆滿，結婚時表示希望生四個，苟姑娘很喜歡小朋友，好想做媽咪，但偏偏陸漢洋未Ready做爸爸，苟姑娘說：「佢係屋企嘅King，其實識佢嘅人都知道佢以前唔鍾意結婚，唔想生小朋友，但佢已經有進步（結咗婚），所有嘢要講啱timing，才是right timing，接下來，希望朝住positive方向，一步一步嚟。（你好似社工？）自己係鍾意小朋友嘅人，想知道做媽咪係點，身邊啲女朋友都做咗媽咪，進入人生另一階段，自己都好羡慕，都希望有自己小朋友。其實陸生個性都似小朋友，希望佢可以快啲成長喇！」



助養小朋友當做「實習」



原來陸漢洋未Ready的主因，是覺得自己好曵，擔心將來小朋友似自己，成為社會的負累。苟姑娘為加速老公成長，半年前兩人開始助養來自柬埔寨和斯里蘭卡的兒童，現時助養了兩男兩女合共四個小孩，嘗試透過助養讓老公跟小朋友作初步隔空接觸，她說：「我哋嘅『兩子兩女』會定期寫信畀我哋，好似個女話想做警察，個仔想做老師，我會同佢講番，佢初時都唔理我，但慢慢佢會聽，希望佢慢慢習慣，才準備做爸爸。我覺得助養對準備做父母嘅人係幾好，既幫到人，又幫到自己，係win win雙贏。」



苟姑娘還會定時將兩歲多的姪兒帶到家來，讓老公接觸一下小朋友的「實體」，可謂苦心經營。不過她笑說老公初時對姪兒視作透明：「姪仔好乖，唔嘈，我畀佢喺屋企行嚟行去，初時陸生成日問幾時帶佢走？慢慢老公就慣咗自己空間裏面有個小孩呢個物體，姪仔又好笑，成日叫佢Uncle Will，依家開始有互動，絕對係大躍進。」下月23日苟姑娘會出席宣明會舉行的「親子歷奇180」任開幕禮嘉賓，當日有難民體驗的親子遊戲，供家長和小朋友玩，她即出口術說「希望陸生會嚟，唔使再憑想像家長嘅生活點過！」





妝/髮:Amy Lee/Sue Cheung@ Hair Corner K11

服裝:Max Mara

場地:Envy Restaurant & Bar