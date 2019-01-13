賀古天樂奪叱咤　宣萱約腳玩自虐

藝人宣萱帶同3位「寶貝」包括Lok Lok、Moon及Scooby出席活動，甫出場即獲眾人歡呼，惟合照期間宣萱難以一次過控制3隻愛犬，搞到有啲「揦手唔成勢」。宣萱透露7歲的Lok Lok是剛領養兩個月的狗狗，帶返屋企前進行身體檢查發現患有嚴重癌症，及時做手術後情況穩定，現時都會餵食靈芝及綠茶進補，每月花費約千元：「Scooby就有甲狀腺，都要日日食藥，不過都係有限錢，好彩有人領養Lok Lok。」



同狗狗講：阿媽要搵錢



問可會再領養更多「毛孩」？宣萱耍手擰頭話：「唔得喇！頂磅啦！以前最多6隻，領養太多都對佢哋唔公平，會分散注意力。」而她主要領養中年狗，出發點希望能讓牠們於有生之年有個安樂窩：「自己養咗咁耐狗，都知道自己Handle（處理）到佢哋離開。（要拍戲冇時間照顧點算？）時間永遠唔夠，成日同佢哋講阿媽要搵錢。」



望腳傷五個月內能康復



講到左腳拗柴受傷情況，她表示有睇醫生，希望能在5個月內復原，因為都要開工拍戲：「Keep住做物理治療，依家就紮住咗隻腳，但都郁到OK嘅，除咗腳會見到少少腫，唔理佢啦，哈哈……」



對於將與老友古天樂演出《尋秦記》電影版，問到可有恭喜對方歌、影、視大滿貫？宣萱大笑爆料：「有呀！佢話要唱歌畀我聽！約咗成班朋友同佢慶祝，仲話我哋鍾意畀人虐待。（拍片？）私下分享啦！係幾開心。（支持佢唱番歌？）唔支持，因為知唱歌唔係佢首選，玩吓就OK。」