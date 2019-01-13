北京宣布新劇消息　賴冠霖將與胡彥斌合作

韓國限定男團Wanna One的合約於上月31日結束，組合將於本月24至27日在首爾舉行4場解散騷，而成員於本月初已開始回到原事務所，開始新工作，其中來自韓國Cube事務所的17歲台灣成員賴冠霖，早前就正式宣布與內地的經理人公司好好榜樣簽約，並於本月8日出發往北京，開始首次在內地的個人宣傳行程，抵達北京的機場直播，熱度就超過20萬，而他於翌日開通的個人微博帳號粉絲已突破152萬。



而連日來進行微博直播及拍攝雜誌的賴冠霖，今午在北京舉行名為「初見·未來」的新聞發布會，公布一連串的發展計劃，包括正式宣布即將擔任改編自泰國電影的電視劇《初戀那件小事》，在劇中擔任男主角梁又年，將來亦將會參與為他度身訂做的三部影視作品，而他在音樂上亦會有新作品，內地創作男歌手胡彥斌將為賴冠霖創作新歌，據指該曲將是電視劇OST，為今日發布會站台的胡彥斌大讚賴冠霖努力認真，並希望他日後在音樂上沒有畏懼，日後有問題也會為他解答。



發布會上，亦宣布賴冠霖將擔任中華社會救助基金會的愛心大使，並已簽約飲用水品牌，亦會與美妝品牌及旅遊平台有合作，據悉他今年的行程已排得密密麻麻，預計大部分會集中在內地發展。而賴冠霖亦有在發布會上與粉絲玩遊戲，更為粉絲準備臘八粥應節，他透露來北京後吃了不少美食，包括北京填鴨。