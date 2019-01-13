喪拍手興奮過主角！吳若希合照冇菊梓喬份

尋晚舉行嘅《2018年勁歌金曲頒獎典禮》，最受熱議嘅相信就係入行兩年嘅歌手菊梓喬（Hana）成為「最受歡迎女歌星」橫掃六個大獎，兼撼贏奪得三獎嘅師姐吳若希（Jinny），不禁令人再次想起兩女因爭做一姐而不和嘅傳聞！當中有一幕仲成為網民焦點，就係喺當公布Hana奪得「最受歡迎女歌星」時，坐喺佢隔籬嘅Jinny笑到見牙唔見眼仲拍晒手，相反Hana表現得好淡定，仲流露出尷尬表情，有網民就覺得Jinny此舉太誇張，但亦有人就撐佢係發自真心恭喜對方嘅！



不過花生仲未停，Jinny事後喺社交網上載相片，見到佢同譚嘉儀、胡鴻鈞、石詠莉、音樂人張家誠等人嘅合照，偏偏本來坐喺身旁嘅Hana冇影，Jinny仲留言話：「真心開心既（嘅）～～～」即引來大批網民留言：「菊梓喬呢？」、「不和呀不和呀～一姐同菊姐呢」、「星夢一姐攞女歌手獎，你係隔離（籬）笑到好似自己攞獎咁，就知你好開心啦」之後Jinny再上載多張大合照，Hana終於出現番喇！



而成為勁歌大贏家嘅Hana就獨自喺台上大晒冷，佢喺facebook留言話：「今次攞到「最受歡迎女歌星」是一個僥倖 獎是更加可以提醒到自己做得更好 一切只係時機+運氣」網民都留言恭喜佢！