《荷里活有個大老千》劇透：小雨邂逅賀加俊

（翡翠台由一月十四日起逢星期一至五晚上九時三十分播映）



第一集(01/14)

六十年代香港的民生百態除了日常衣食住行，人們的生活始終離不開賭博。以千術為生、「千門八將」之一的龍四，一次對眾富豪出手，富豪們向華探長文雄（湯鎮業飾）求助。龍四師兄龐峰（秦沛飾）因過往恩怨提供線索，令龍四被擒，還與他一局定輸贏，千門事千門了。



第二集(01/15)

龍四被冤枉藏毒，女友方百合（張慧儀飾）答應與文雄一起來換取龍四在獄中平安。龍四出獄後，舒奇（蔡瀚億飾）和墨基（吳業坤飾）跟隨他在片場工作，龍四助王導演擺平其太太來捉姦之事。另一邊廂，丁小雨（王子涵飾）看不過眼老婆婆在街頭賭檔被騙，使計揭穿，丁玲（金燕玲飾）帶着女兒小雨委託經營偵探社的忠亮找龍四。



第三集(01/16)

丁玲與小雨常常裏應外合，在打麻將中出千賺一點收入。丁玲發現自己有胃癌，命不久矣，輾轉找到在片場工作的龍四託孤，龍四驚悉自己有個女兒小雨。原來龍四和丁玲當年都是千門八將的成員，二人久別重逢，沒想到丁玲卻已病重。另一邊，經理人瑪利蓮（李施嬅）帶着旗下的三位年輕女演員明珠（文凱玲飾）、芬芳（陳雅思飾）和小燕（劉溫馨飾）到片場拜訪李導演，尋求演出機會。



第四集(01/17)

明珠、芬芳和小燕在片場受大明星鳳姐（梁敏儀飾）欺負，並與舒奇發生誤會。龍四知道小雨是自己的女兒，忍不住去看看小雨。丁玲病重，向小雨透露龍四其實是她的父親，並叫小雨與龍四父女相認。小雨難以接受龍四是她父親，龍四則不忍心小雨在外獨自生活，叫她搬到自己家同住。另一邊，從外國回來的賀加俊（何浩文飾）到片場應徵，其契爺文雄叫片場負責人屈老闆（秦煌飾）多關照他。



第五集(01/18)

龍四找忠亮（張智軒飾）調查小雨是否其親生女，忠亮提議進行親子鑑定，卻因丁玲去世暫停。丁玲臨終時，龍四答應照顧小雨。龍四安排她到片場做打雜，小雨認識了新來的場務賀加俊。鳳姐怒罵明珠三女，小雨出手相助，與鳳姐發生正面衝突。