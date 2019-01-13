悽慘童年成就今天　菊梓喬變劇集歌王

歌手菊梓喬（Hana）尋晚喺勁歌金曲頒獎禮連勇奪六個大獎，包括首奪「最受歡迎女歌星」、「勁歌金曲唱片銷量大獎」、三首歌奪「勁歌金曲獎」及「最受歡迎網絡歌星」，成為全晚大贏家。唔少劇集主題曲或插曲，Hana都有份唱，當中大受好評嘅劇集《跳躍生命線》插曲《但願人長久》亦相當受歡迎。



Hana破格以30歲之齡闖樂壇，入行短短兩年火速成為星夢一姐，曾經借歌《七歲》細說悽慘童年，13歲父母離異，兩姊妹先後被遺棄，而Hana喺中學時代更被同學排擠及欺凌，最後索性輟學出嚟社會工作，姐兼母職賺錢養妹，佢仲話過一個即食麵要分兩日食，有指佢打過至少二十份工，包括美容院做學徒、餐廳洗碗等等。而Hana仲患上罕見「多齒症」早年病情更試過復發，但冇得醫令佢深受困擾。



如今喺事業上終於吐氣揚眉，由樂壇新人成為最受歡迎女歌手，變身「劇歌」女王，真係恭喜晒！



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