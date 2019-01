藝人郭可盈同老公林文龍向來恩愛,兩個仲育有一個乖女津津。近日佢哋一家就飛到日本,此行係慶祝愛女嘅9歲生日,可盈就喺社交網甫出多張佢哋嘅玩樂照:「Osaka again again .......The next trip will be.(又去大阪,唔知下一站會去邊呢?)」見到佢哋食美食又喺好靚嘅燈飾下影相,一家樂也融融!可盈同文龍仲預備咗好靚嘅氣球放喺酒店房,難怪津津都笑得咁開心兼舉起V字,大家都話見到佢哋就覺得好溫馨,仲話津津真係好大個女喇!