擅加同張文慈咀戲　尹天照：錫一啖啫

藝人尹天照、張文慈及何英偉等昨晚到旺角出席主演福音電影《奇蹟·13》的煞科宴。阿照與文慈相識多年，終於在該片內扮演夫婦，談到文慈曾表示與阿照拍親熱戲似亂倫，阿照笑答：「我有睇到，都唔算好親熱，錫咗一啖啫，劇本冇嘅，不過大家又唔係第1日出嚟拍戲。」



阿照最難忘是其中一場潛水戲，要求他水底除下氧氣罩扮遇溺，要拍檔何英偉拯救。而阿照本身受過傷耳膜已穿，加上水壓種種，令情況相當危險，他更笑謂：「都真係會死㗎，當晚又好凍喎。件潛水衣緊到除唔到，最終我同何英偉匿喺洗手間度互扯先成功除甩好Hehe。」



至於文慈則剛從台北旅行返港：「一去到就發高燒，依家傳染埋同行嘅家姐同姐夫，我做完嘢要睇醫生。」戲中她被巴士撞倒，本來一場嚴肅戲卻變成笑料：「架巴士駛埋嚟真係好貼，出於本能反應我走開，後尾醒起就S形兜返埋去，咪畀佢哋笑我囉！」而該片後期有大量特技畫面，大隊計劃上映時會到韓國舉行首映禮。



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