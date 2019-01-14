東方日報C1：菊梓喬一姐坐正　吳若希酸爆

歌手菊梓喬（Hana）在《勁歌》頒獎禮中揮低「宿敵師姐」吳若希成為大贏家兼榮登「一姐」寶座，不過吳若希在鏡頭前的「誇張」掌聲，鏡頭後的「預輸」宣言，實有「酸」爆之嫌，連老闆何哲圖都聞到，要出聲「補鑊」安撫。



Hana和吳若希（Jinny）的「星夢一姐」之爭在前晚舉行的《勁歌金曲頒獎典禮》上更趨白熱化，加盟唱片公司僅兩年的Hana，成績大躍進一嘗「最受歡迎女歌星」等共六個獎項滋味，壓倒性贏僅得三個獎的「師姐」Jinny。



浮誇拍掌令人側目



而全晚的「花生位」落在本沒交流的「師姐妹」身上，當宣布Hana得「女歌星」獎時，Jinny笑到露晒牙肉，還浮誇地大力拍掌，到Jinny憑《無常春秋》得金曲獎時，她就攬住胡鴻鈞而冷落了Hana。完騷後，兩女的unlike傳聞未止，Jinny在社交網甫了和胡鴻鈞、譚嘉儀、石詠莉及作曲人張家誠的合照，唯獨未見本在她身邊的Hana，還留言說：「真心開心嘅。」有網民指Jinny「忘記了Hana」，果然笑得自然。



Jinny得獎後接受訪問，問到可預計Hana得獎？她坦言：「預咗啦！投票結果都好清晰，因為票數佔好大比率，好多分數，係拋離當選，戥佢開心，因為佢好鍾意唱歌，我都自愧不如。」問可覺得師妹實至名歸？她表示如果計投票率，Hana值得當選。談及上年「男女歌星」獎合二為一，但有傳因要造就Hana得「女歌星」獎而今年再分拆？Jinny似呷醋說：「就算造畀佢都應該呀！」又說始終是同一唱片公司歌手要支持，至於下年可再想攞「女歌星」獎？Jinny竟然說唔恨：「好大壓力，唔想做，下年繼續菊梓喬。」



「我喺屋企係一姐」



談及Hana升呢做「一姐」，Jinny說：「我喺屋企都係一姐。」在旁的老闆何哲圖重申Jinny才是公司「一姐」，可是她卻不領情，還說：「嘩！老闆咁講即係跣我，我唔敢講呀，陣間又話我爭嘢，明明其實我哋公司係好融洽。」



至於Hana勇奪「女歌星」獎時，感動到熱淚盈眶，被問到名正言順做了「一姐」，她似不敢多言，笑住重複三次講「唔好咁講」：「講笑啫！（Jinny頭先話下年點名你繼續拎『女歌星』獎。）多謝Jinny，佢頭先都有恭喜我，都好開心。」對於有指無綫造就她攞此獎，她聞言說：「唔知、唔清楚，要問番公司。」訪問完後她和一眾唱片公司歌手前往九龍城慶功，臨離開電視城時遇天雨，何哲圖即時為「新一姐」擔遮，可見地位與眾不同！有網民則指她得獎乃實至名歸，皆因兩年來她唱了12首電視劇歌曲，可謂無功都有勞，應將「女歌星」獎改為「最傑出員工」獎作表揚。



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