李翰灝支持公益　李婷婷捐血有滿足感

現役足球員、大埔足球隊守門員及前港隊成員李翰灝和藝人兼網絡當紅主播李婷婷（Tina）到捐血站呼籲捐血，而擔任港超聯凱景足球隊打氣女神團成員的應屆中華才藝小姐季軍區梓萱（Alice）以行動作出支持。



和十多位天使行動、100名義工到場的李翰灝說：「非常可惜呢次未能成功捐血，因為職員話我食咗感冒藥唔可以捐，所以我打算一周後再嚟過捐血，到時亦會搵埋球隊啲隊員一齊嚟。」早前曾客串拍攝廣告，而獲得資深演員程東大讚，他笑言假如有時間和機會亦想再有機會嘗試幕前工作，慈善公益組織更可以隨時聯繫他的經理人，身為一名運動員望能釋出正能量煥發市民支持公益。



團結球迷打造健康人生



原來Tina未捐過血，因為怕打針：「我又怕血，但又好想捐血，所以我嚟緊計劃搞捐血fans gathering，可以用自己嘅力量去幫助別人，相信大家更加開心，可能好多fans都係第一次捐血，大家第一次都可能會驚，但今次見到捐完血好有滿足感。」Tina認為藝人更應該主動回饋社會：「去帶動其他人去做一啲有意義嘅事。」



至於Alice目前除了演藝主持工作，正代表一間慈善組織擔任凱景足球隊的打氣女神團成員，她熱血足球運動之外，亦望透過在球場上的正能量和團體精神，可以能為慈善出一分力，團結一班球迷好好建立自己的生活。