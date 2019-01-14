「超齡」韓國女團血淚史　黃智雯咳到肺甩

無綫花旦黃智雯（Mandy）雖然已經36歲，不過依然無減對跳舞嘅熱誠，早前到韓國拍攝跳舞真人騷《一個因去跳舞》，以「超齡」姿態體驗女團特訓生活！話咁快節目就出街啦，尋晚（13日）Mandy喺社交網上載幾張拍攝時開心到跳起嘅花絮相，又喺街度擺出Chok爆甫士，睇落好開心，不過有苦自己知！



佢留言話：「上個月的今日仲喺韓國，今晚節目就要出街，過程係意想不到的艱辛，由（尤）其係寒風刺骨的時候，排舞排到極沮喪的時候，咳到肺都快甩的時候。。。每日祈求快點比（畀）我返屋企張床‍，但返到香港，每次同朋友傾計（偈），都會bi Li ba la迫人聽我分享韓國女團的血淚史，我諗。。。呢次experience我會記一世～與其話呢個係跳舞節目，我更覺得係一次探索、征服、成長的奇妙之旅。」睇嚟Mandy拍呢個節目拍得好開心！



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