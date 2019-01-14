勤練廣東話！台妹ALL-RANGE想移民香港

台灣新進女子組合ALL-RANGE來港宣傳最新專輯《初次見面》，她們興奮指可以寓工作於娛樂，其中兩位成員孫睿（Fion）及林妤涵（Una）更大爆指劉亭蘭（Tina）想移民到香港︰「她走路步調很快，又重口味，是住在台灣的香港人。」



問到培訓三年期間可有難忘事？她們笑言雖然三個人個性不一，但從來沒有意見不合，一遇到有問題都會攤開討論，當下即刻解決。不過講到跳舞部分，沒有舞蹈基礎的Fion、Una就大呻好辛苦，抵死笑話當初組團沒有想過要跳舞︰「但有一支MV需要跳舞，只有兩個禮拜的時間可以練，時間很緊湊，壓大特別大﹗」續指因為Tina比較擅長關係，就擔任嚴師糾正其舞姿，甚至會拍片逐步「雕」﹗



講到是組合南拳媽媽的師妹，她們坦言沒有個別優待，但師兄們都有教授舞台技巧，有機會都想一齊合作。難得來港宣傳，她們都想唱廣東歌回饋Fans，但發音方面就要再加把勁練習，問到最想同那位藝人合作？Una冧指陳偉霆︰「我有看他演的戲，就是帥帥的。」Tina就想同許靖韻合作，因為大家都是出身於選秀節目。



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