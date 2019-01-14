為幫問題兒童　關心妍教唱歌賺錢養基金

歌手關心妍為了支持其創立的慈善基金，數月前開始執教鞭，教人唱歌賺錢以維持基金營運開支，用自己的專長日日跑數，跑夠數便感到大滿足！



關心妍以慈善基金創辦人身份，前年舉行一個大型籌款晚會，場面盛大，碌盡人情卡，不過她直言辦一次晚會，好像做了十次演唱會般，要兼顧的事情實在太多，令她身心疲倦，而且年年碌卡，講笑都怕冇晒朋友，於是她想出教人唱歌賺錢「養」基金：「由細到大我都好鍾意學唱歌，到我做咗歌手，我都冇停過去學，去過美國、加拿大、韓國同日本學藝，自度一套教唱歌方法，可以畀到唔同人需要，有啲人學唱歌係為咗去唱K、有啲為入行、有啲小朋友為學品格，好多唔同嘅Case，依家教咗幾個月，收入都OK，夠交租我就唔教，跑夠數就唔接。」



計劃做音樂治療師



她說曾有人學唱歌是為了在結婚周年紀念當晚獻唱給太太或老公聽，她感動地說：「真係有啲感動，唔知第時我老公會唔會喺結婚周年送歌畀我？」與楊長智結婚多年，感情如昔，她講笑老公唱功未達標，要跟她慢慢學。



其創立的慈善基金，會與兩名音樂治療師合作，給低收入人士提供免費音樂治療。關心妍原來亦有意當音樂治療，原本報讀大學有關課程，希望成為正式的音樂治療師，但因經常不在港而缺課，故將計劃推遲，目標要取得學位：「如果外國讀只需讀一兩年，但我唔可以擺低個女咁耐，喺香港讀就慢啲，或者呢個可能係我一生嘅職業，慢慢讀，唔緊要，攞到學位為止。」



教女先淡後甜



兩公婆自創了一套育兒心得，揚言家中有很多家規，其中一樣是由細到大給女兒「先淡後甜」，小時候只給囡囡吃無味道的食物，她笑說：「心心兩歲幾，一粒糖都未食過，餅有少少甜佢已經開心到好冧，畀一片甜餅佢乜都肯做，好陰功，佢賺得好微。返學後，佢先覺得呢個世界嘅美食太多，學校有牛油麵包、芝士蛋糕，佢全部冇食過，所以佢從來無偏食，全世界嘢都好好食。」



手機令人疏離

由關心妍創立的妍亮生命慈善基金，為幫助情緒抑鬱、患過度活躍或自閉症小朋友的低收入家庭提供免費音樂治療，之前做了14年義工的她，早年決定不再做「散打」，希望專門一個範疇提供援手。她直言察覺到手提電話的禍害很大，令人自我隔離，形同自閉，有潛在的危險，可能潛移默化的關係，她說女兒已成為家中的「手機警察」，看到媽咪用手機，會即時表現不滿。



聽慘情歌 宣洩鬱結



關心妍認為歌手本身已經做緊音樂治療，形容自己初出道時的歌都是悲情失戀歌，如《負擔不起》、《你有心》、《放生》和《手下敗將》，均適合治療傷痛：「千祈唔好以為痛苦時，聽一啲開心歌就會即刻好番。相反，當你好痛苦好傷心時，要將情緒唱出嚟，喊出嚟，聽歌可以幫你紓緩同發洩情緒，釋放完情緒，就可以搵一啲具鼓勵性嘅歌。」



傷心要讓自己喊，開心要讓自己開心，她遇到不如意事，亦絕不會忍，會盡情喊：「壓力就好似身體嘅毒素，積埋係垃圾，一定要將情緒攞出嚟，唔好儲。」



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