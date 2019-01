有「弗版楊洛婷」之稱嘅退選港姐吳佩倫(Mandy)參選2015年港姐,憑住樣靚身材正成為風頭躉!雖然第二輪面試後就宣布退選,但係Mandy從不吝嗇美好身材,不時喺社交網上載靚相派軍糧,早前Mandy宣布訂婚,今次佢仲自爆已經嫁咗人喇!



Mandy喺社交網上載咗同老公咀嘴合照,二人身穿運動衫,喺簡約白色鮮花布置場景行禮,Mandy留言:「We randomly got married after gym today. We didn’t have a plan, no appointment, no makeup, no fancy dress, no ring.(我們健身後隨意地結婚了。我們沒有計劃,沒有化妝,沒有華麗服裝,沒有戒指。)」佢話之前一直計劃喺香港、台北及夏威夷舉行婚禮,而最後決定喺夏威夷及台北兩地舉行,所以當日以運動造型行禮,Mandy話諗都冇諗過!



早喺去年9月,Mandy已經晒出巨鑽宣布訂婚,佢仲晒出同老公浸溫泉時被求婚嘅三點式火辣錫錫相添。