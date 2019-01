繼金球獎之後,另一影壇盛事、被喻為「奧斯卡指標」的第23屆Critics' Choice頒獎禮(CCA)亦於香港時間今晨在加州舉行。一眾名人紅星均有出席,上星期於金球獎飲恨最佳女主角的Lady GaGa今次再鬥格蓮高絲(Glenn Close),鹿死誰手,等陣自有分曉!而GaGa就憑《星夢情深》(A Star Is Born)首hit歌《Shallow》率先獲最佳歌曲獎。至於最佳男女配角亦係金球獎翻版,分別由《綠簿旅友》(Green Book)的Mahershala Ali與及《 If Beale Street Could Talk》的Regina King分別奪得!而最佳動畫就繼續由《蜘蛛俠:跳入蜘蛛宇宙》(Spider-Man: Into the Spider-Verse)奪得。