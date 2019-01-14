Critics' Choice：基斯頓連中兩元獲雙料影帝

荷里活男星基斯頓比爾（Christian Bale）繼金球獎之後，憑電影《為副不仁》（Vice）而再次於Critics' Choice頒獎禮（CCA）上獲喜劇組最佳男主角。基斯頓上台領獎時寸大會又將《為》當作喜劇，他笑說：「我諗我哋被放喺喜劇組別，係唔係？呢個實在係一個悲劇！」立即獲全場拍手。上次他因在金球獎致謝時因多謝魔鬼而被轟，今次基斯頓唔敢亂講，只係多謝美國一直對他好慷慨，並無厘頭多謝已故著名爵士男歌手Louis Armstrong，他笑說：「點解唔可以？所有人都應該多謝Louis Armstrong！」



攞完喜劇組最佳男主角冇耐，基斯頓再獲最佳男主角，連中兩元成為雙料影帝，認真巴閉！此外，《為》亦獲最佳髮型及化妝。



至於喜劇組最佳女主角，就繼續由《爭寵》（The Favourite）金球獎影后Olivia Colman奪得，不過她缺席頒獎禮。該片在CCA獲14項最多提名。而Netflix原創電影《羅馬》（Roma）就擊敗《小偷家族》與及《燒失樂園》獲最佳外語片，該片導演阿方素古朗（Alfonso Cuaron）就分別獲最佳攝影及導演兩獎。