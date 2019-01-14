NGT48換話事人　高層首現身為性侵風波道歉

日本偶像女團AKB48的新潟姊妹組合NGT48，近日爆出成員遇襲及險遭強姦風波，23歲成員山口真帆日前在網上哭訴隊友勾結兩名男粉絲，於上月在其寓所附近埋伏，向她施襲及企圖強姦。連日來風波越滾越大，網民不滿受害者山口被迫為騷動道歉，逾5萬人聯署要求NGT48的負責人今村悅朗辭職。



NGT48今早發聲明，今村悅朗被調職，由早川麻依子成為NGT新話事人，並由岡田剛擔任副手。聲明稱事件未牽涉到其他成員有違法行為，又表示今後會透過律師等成立第三方委員會調查事件，並會加強警備巡邏確保成員安全。



今日，剛滿或將滿20歲法定成人年齡的44名AKB家族成員，於東京神田明神神社出席成人式活動。AKS運營負責人松村匠與早川麻衣子及岡田剛，於活動結束後會見傳媒，首度為事件鞠躬道歉。松村解釋當初因事件仍在警方調查中，加上考慮到成員於事件公開後，會受二次及三次傷害，因而遲遲未有交代。他又透露AKB監製秋元康亦對事件感到憂慮，並訓斥他要好好保護成員。新上任NGT話事人的早川則表示今後會與山口及其他成員作單對單詳談。



而有份出席成人式活動的NGT成員萩野由佳，雖然未有直接回應事件，但被問到今後組合的活動目標，以表示會以新的心情，重新出發。