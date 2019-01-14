涉享用特權　BEAST及BTOB部分成員被開除

韓國男團BEAST出身的成員李起光、龍俊亨、尹斗俊及張賢勝、同門男團BTOB成員徐恩光及陸星材，以及創作歌手趙佳烈最近被爆因在大學獲得特權，學位將被取消。



釜山經商大學被揭發在2016年開始，利用不恰當的方式錄取301名2018年入學的學生，又不肯開除需要被開除的學生，最後學校的校長被罷免，亦收到不可招收來年學生的處分，教育部今日展開首次會議，就東新大學及釜山經商大學的不當行為調查結果進行討論，據教育部指，東新大學在藝人因為要出席放送活動而缺席課堂，依然會為藝人學生簽到，教育部認為他們的出席紀錄並不能夠被認證，而趙佳烈即使沒有擁有學位，但仍獲聘用為實用音樂科的兼任教授，實為違反大學的特別規例，而現時他的教授職位已被取消。



而教育部亦決定取消7名藝人學生的學位，另外亦有共有16名學生收到不同程度的警告及懲戒，例如取消學分，當中包括李起光、龍俊亨、尹斗俊、張賢勝、徐恩光及陸星材等人。

另外，BTOB成員李昌燮將於今日以現役陸軍身份入伍，他今早透過Instagram公開平頭裝的自拍照，並留言道：「我會平安歸來，以前也、現在也、將來也相愛吧。」