藝人林曉峰同老婆康子妮育有兩個仔仔林寶同林熙,轉眼間兩個仔仔都踏入發育時期,生得牛高馬大,15歲嘅林寶一早已經高過媽咪,而細仔林熙都唔執輸一樣高過媽咪,林曉峰喺社交網上載康子妮同兩個仔仔度高嘅相,而佢哋身處似乎喺一間錄音室,其中有一張相係康子妮同大仔喺部Macbook前研究,林曉峰留言讚老婆:「MaMa,Musician,Artiste,Chours(Chorus), Beautician, Counseling, all in one !」意思係話媽媽、音樂家、藝術家、合唱、美容師及輔導於一身,屋企真係冇咗佢唔得喇!