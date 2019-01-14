劇迷激讚「天嬌」　譚凱琪感謝張衞健提點

無綫藝人譚凱琪（Zoie）接受電台訪問，她指劇集《大帥哥》播出後回響大，出街有不少觀眾及小朋友叫她「天嬌」，連幕前幕後的同事也有收看，令她覺得窩心。而今次「天嬌」一角引發網民討論，更大讚Zoie演技進步，她對此表示非常開心。



Zoie日前因出席活動而未能出席《大帥哥》結局飯敍，她感謝張衞健（Dicky）拍攝時的教導，對她亦有不少啟發，覺得自己要更加倍努力，她說：「Dicky話藝人對社會有責任，要帶畀人歡樂，公眾人物要做好自己。佢仲話做藝人要有獨特性，聽完佢呢句說話，我諗咗好耐自己有乜獨特性，等我搵到再話畀大家聽。」



早前她錄製了一首日文歌，並剪輯成劇集片段MV放上網送給「大帥哥」，亦為「天嬌」寫下一個完美結局，她說：「我畀咗首歌Dicky聽，佢就提議不如加埋佢唱嘅『月光光』喺最尾嗰度，佢用咗20分鐘、錄咗6個版本畀我，最後我揀咗一個悲情嘅版本，好多朋友睇完個MV都話感動到流眼淚。」而被問到是否有興趣再闖樂壇時，Zoie就笑言要看時機。