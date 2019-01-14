老婆佗第三胎　HAHA感抱歉：我忍唔住

韓國人氣綜藝節目《Running Man》（RM）的39歲男星HAHA與35歲歌手太太Star，2012年結婚至今依然相當恩愛，Star於2013年及去年先後誕下兩名兒子，而事務所於上月31日就宣布Star懷第三胎的喜訊，因屬懷孕初期，所以要特別小心，連身邊好友都未知Star懷孕的事。



而HAHA在昨午播出的《RM》中，就獲一眾主持祝賀再做爸爸，劉在石說：「再次真心祝賀你第三次做爸爸，但係你好似知道老婆大肚之後覺得好抱歉喎。」HAHA就說：「我同老婆約定過，依家係時候出番嚟，希望可以出嚟活動。」但現時就因為老婆大肚，而沒法以歌手身份站上舞台演出，劉在石亦指粉絲都希望見到Star出來唱歌，HAHA就搞笑道：「但係我忍唔住。」他又透露已為第三個BB改名為「Song」。



HAHA今早在電台節目《李秀智的歌謠廣場》擔任嘉賓時，亦有談到老婆Star懷孕的事：「我收到好多祝福，亦都有好多埋怨，有人講『你咁愛老婆，唔係應該守護好佢咩？』」他坦言心裏有30%是想生第三個，雖然知道為了老婆，應該停止這個想法，他又自言自己是罪人和壞蛋。